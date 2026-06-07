День России в Люберцах с экстримом: Русский Халк удивит новым рекордом

В подмосковных Люберцах 12 июня, в День России, попытаются установить мировой рекорд по сценическому экстриму. Как пишет REGIONS , «Русский Халк» Сергей Агаджанян будет лежа удерживать на себе двух атлетов, одновременно надувая до разрыва медицинские грелки.

В пятницу Наташинский парк станет площадкой для необычного силового шоу. Многократный рекордсмен мира Сергей Агаджанян, он же «Русский Халк», выступит в роли живой платформы. На его груди расположатся двое спортсменов, которые начнут выполнять упражнения с отягощением: мужчина будет поднимать штангу на бицепс, а женщина — работать с гантелями.

Условие для рекорда жесткое: Агаджанян должен надуть до разрыва минимум одну медицинскую грелку, не прекращая удерживать нагрузку и не сбивая ритм основного номера. Страховать и помогать «Русскому Халку» будет еще один известный стронгмен — Сергей Буганов.

Рекорд приурочили к Году дружбы народов России. В представлении также задействованы фитнес-тренеры Алан Алиев и Мария Каширцева — именно они станут дополнительным грузом для силача.

Президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко раскрыл детали физической нагрузки на атлета.

«Суммарный „пульсирующий“ вес спортсменов со снарядами составит около 200 кг», — уточнил Грищенко.

Мероприятие рассчитано на зрителей старше 12 лет. Вход свободный. Организаторы обещают, что шоу станет центральным событием Дня России в Люберцах.

Ранее сообщалось, что Федерация силового экстрима анонсировала возвращение силачей на центральное ТВ.