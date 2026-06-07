Разрыв уже в 39%: оппозиционная партия Армении начала проигрывать Пашиняну

Согласно опросам на выходе, проведенным сторонниками действующего премьера, правящая партия набирает более половины голосов. Данные экзитпола, опубликованные Civic.am, отдают «Гражданскому договору» 56,7%, в то время как главный оппозиционный блок едва перешагнул 17-процентную отметку.

В воскресенье в Армении после народного голосования закрылись избирательные участки. Борьбу за депутатские мандаты вели 18 политических игроков — 16 партий и 2 блока. К 17:00 по местному времени на участки пришли 48,9% граждан, имеющих право голоса.

Если верить цифрам экзитпола, организованного силами самой власти, расклад выглядит так:

«Гражданский договор» (премьер Никол Пашинян) — 56,7%

«Сильная Армения» (бизнесмен Самвел Карапетян) — 17,5%

Остальные 16 объединений делят между собой оставшуюся четверть голосов.

Пашинян возглавляет правительство республики с 2018 года. Нынешние цифры, если они подтвердятся при официальном подсчете, позволят ему сохранить контроль над законодательной властью. Данные экзитпола носят предварительный характер — окончательные итоги станут известны после обработки всех бюллетеней.

Ранее в лидерах на выборах в Армениии, по предварительным подсчетам, был оппозиционный блок.