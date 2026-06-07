Экскурсионный автобус с 33 пассажирами перевернулся на трассе: подробности крупного ДТП

В Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус Yutong. По данным губернатора Михаила Евраева, в результате аварии пострадали 12 человек, включая двоих детей. Погибших нет.

Происшествие случилось во второй половине дня в Угличском округе, в деревне Сверчково. По предварительным данным, в салоне автобуса находились 33 человека — водитель, четверо детей и остальные пассажиры.

Губернатор Михаил Евраев сообщил о случившемся в своем канале на платформе «Макс». По его словам, после опрокидывания автобуса пострадали 12 пассажиров, среди них двое несовершеннолетних. Всех раненых оперативно доставили в Угличскую центральную районную больницу.

Утечки топлива на месте ДТП не зафиксировано, дорогу перекрывать не потребовалось. Причины аварии выясняют специалисты. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.