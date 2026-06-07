FPV-дрон атаковал автомобиль под Белгородом: погибла женщина, ее супруг ранен

Очередная атака беспилотника в Белгородской области привела к гибели мирной жительницы. FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю в селе Ближнем Белгородского округа. В результате атаки женщина погибла на месте, ее муж получил тяжелые ранения и был госпитализирован. Об этом пишет RT .

О происшествии сообщили в региональном оперативном штабе. По предварительной информации, беспилотник атаковал автомобиль во время движения. От полученных травм женщина скончалась до прибытия медиков.

Мужчина, находившийся вместе с ней в машине, получил множественные осколочные ранения кисти и предплечья. Пострадавшего доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также в течение дня были зафиксированы новые атаки беспилотников в других населенных пунктах региона. В селе Ясные Зори дрон повредил кабину грузового автомобиля. Повреждения различной степени также отмечены в Грайворонском и Шебекинском округах.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского беспилотника на остановку общественного транспорта в селе Ивановском. В результате удара пострадал местный житель.

Кроме того, в Энергодаре Запорожской области после серии атак ВСУ ранения получили трое мирных граждан. Двух пострадавших госпитализировали.

До этого сообщалось, что в Стаханове Луганской Народной Республики в результате удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю получили ранения два мужчины. Пострадавших доставили в местную больницу.