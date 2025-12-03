Громкий старт и футзал: в Городском округе Пушкинский открыт новый спортивный сезон для школьников

В Городском округе Пушкинский торжественно стартовал новый спортивный сезон для школьников — открылась Единая школьная лига, региональный проект, созданный по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Лига объединит юных спортсменов и позволит им проявить себя в ряде соревнований.

На открытии присутствовал почетный гость — футболист Дмитрий Аленичев. Он отметил, что среди участников может вырасти новое поколение игроков для ведущих российских клубов.

Первым этапом стали соревнования по футзалу: в отборе участвовали 23 команды и около 300 школьников. В финал вышли образовательные учреждения №1 и №3 из Пушкино, а также Образовательным центром №5 из Ивантеевки.

Заместитель главы округа Елена Панкив подчеркнула, что проект объединяет около тысячи участников и активно поддерживается родителями и педагогами. В течение года школьники будут соревноваться в футзале, волейболе, баскетболе и шахматах. Победители представят округ на региональных стартах.