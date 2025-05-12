Литовская женщина заявила, что родила сына от Никаса Сафронова

Женщина из Литвы утверждает, что является матерью сына известного художника Никаса Сафронова. Если информация подтвердится, у 69-летнего живописца появится седьмой ребенок. Мужчина, считающий себя сыном Сафронова, подал иск в суд.

В Пресненском суде Москвы началось рассмотрение дела об установлении отцовства. Истец — Вакарис Гибас, утверждающий, что он сын Никаса Сафронова, который выступает в роли ответчика. Первое заседание назначено на 12 мая.

Вакарис и его мать Дайнона родом из Литвы. По словам Дайноны, Вакарис долгое время считал своим отцом другого человека. Правду она открыла ему лишь пять лет назад. После этого Вакарис изъявил желание наладить контакт с Сафроновым, чтобы узнать больше о своих корнях.

Он пытался связаться с предполагаемым отцом через социальные сети, поздравлял с праздниками, но Никас игнорировал его сообщения. В результате мужчина решил обратиться в суд, чтобы законным путем установить родство с известным российским художником. Он пытается доказать отцовство Сафронова с 2023 года.

Дайнона рассказала, что познакомилась с Сафроновым в Литве, когда тот, будучи начинающим художником, приехал в Паневежис, на родину своей матери, после службы в армии.

Там он работал в театре в качестве художника и занимался дизайном тканей на местном льнокомбинате. По словам Дайноны, их общение продолжалось около шести лет.

«Были только друзьями, но один случай интима… Никас оставил Литву в 1983-м, Вакарис родился в 1984-м. Он является его первым сыном», — рассказала Дайнона.

Ранее прохор Шаляпин признался, что стал отцом.