Группа артистов «Би-2» из России столкнулась с крупными финансовыми потерями

Музыканты, получившие гражданство Молдавии, оставили в стране свою компанию, не закрыв ее. В результате, она зафиксировала убытки, составившие почти 8 миллионов рублей, сообщил РЕН ТВ.

Лева* и Шура из «Би-2» уже давно покинули Россию и сейчас выступают на международной сцене. В ближайших планах у них — сосредоточиться на проведении концертов в Молдавии.

Также некоторые участники группы стали гражданами этой европейской страны.

По информации, в России у музыкантов все еще действует ООО «Би-2». Изначально организация приносила хорошие доходы.

Тем не менее, с 2023 года, когда участники группы начали выражать антироссийскую позицию, компания начала терять деньги.

Ранее президент Молдавии провела встречу с Лаймой Вайкуле и участниками группы «Би-2». Политик встретилась с исполнителями после их выступления на концерте, посвященном Дню города. Знакомство президента с Вайкуле состоялось благодаря гитаристу группы «Би-2» Александру Уману.

*Признан в России иноагентом.