Президент Молдавии провела встречу с Лаймой Вайкуле и участниками группы «Би-2»

Президент Молдавии Майя Санду провела встречу с известной певицей Лаймой Вайкуле и участниками группы «Би-2» в Кишиневе, как сообщил портал Unimedia.

Политик встретилась с исполнителями после их выступления на концерте, посвященном Дню города. Знакомство президента с Вайкуле состоялось благодаря гитаристу группы «Би-2» Александру Уману.

«Мы рады помочь тем, кто верит в демократию и мир. Спасибо, что пришли сегодня и поддержали нас», — сказала Санду.

Уман добавил, что некоторые музыканты «Би-2» являются гражданами Молдовы, поэтому политик будет чаще встречаться с группой.

В апреле 2024 года участники «Би-2» подали заявки на получение паспортов граждан Молдовы, и в мае Санду подписала указ о предоставлении им гражданства.