Группа t.A.T.u. после воссоединения пообещала не целоваться и не заигрывать друг с другом

После воссоединения группа t.A.T.u. дала обещание организаторам городских мероприятий, выпускных и других муниципальных праздников соблюдать дистанцию на сцене. Артистки также заявили, что не будут обниматься, целоваться и вести себя игриво, как раньше.

Согласно информации от Mash, девушки решили отказаться от образа лесбиянок, чтобы не ассоциироваться с пропагандой ЛГБТ. Более того, Волкова и Катина теперь готовы выступать с отметкой 10+, а также согласовывать свои костюмы для выступлений.

Несколько известных организаторов сообщили, что девушки выразили нежелание участвовать в интимных сценах на сцене. Они готовы зафиксировать это в контракте и готовы понести финансовые потери в случае нарушения условий. Стоимость: 10 миллионов рублей за двоих (1 миллион за Катину и 1,5 миллиона за Волкову отдельно).

Однако близкие участницы группы «t.A.T.u.» с рыжими волосами советуют ей сконцентрироваться на сольной деятельности, а не на участии в группе. Девушки не общаются со своим бывшим продюсером Шаповаловым. После распада коллектива в 2011 году они стараются избегать общения с ним. Они обсуждают только рабочие моменты, чтобы избежать новых конфликтов.

* - признано экстремистским и запрещено на территории РФ