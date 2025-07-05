Группа t.A.T.u. после воссоединения пообещала не целоваться и не заигрывать друг с другом
Солистки t.A.T.u. после воссоединения пообещали больше не целоваться на сцене
Фото: [соцсети]
После воссоединения группа t.A.T.u. дала обещание организаторам городских мероприятий, выпускных и других муниципальных праздников соблюдать дистанцию на сцене. Артистки также заявили, что не будут обниматься, целоваться и вести себя игриво, как раньше.
Согласно информации от Mash, девушки решили отказаться от образа лесбиянок, чтобы не ассоциироваться с пропагандой ЛГБТ. Более того, Волкова и Катина теперь готовы выступать с отметкой 10+, а также согласовывать свои костюмы для выступлений.
Несколько известных организаторов сообщили, что девушки выразили нежелание участвовать в интимных сценах на сцене. Они готовы зафиксировать это в контракте и готовы понести финансовые потери в случае нарушения условий. Стоимость: 10 миллионов рублей за двоих (1 миллион за Катину и 1,5 миллиона за Волкову отдельно).
Однако близкие участницы группы «t.A.T.u.» с рыжими волосами советуют ей сконцентрироваться на сольной деятельности, а не на участии в группе. Девушки не общаются со своим бывшим продюсером Шаповаловым. После распада коллектива в 2011 году они стараются избегать общения с ним. Они обсуждают только рабочие моменты, чтобы избежать новых конфликтов.
* - признано экстремистским и запрещено на территории РФ