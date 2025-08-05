Грузинский клуб пожаловался в ФИФА из-за отъезда своего футболиста в Россию

Футбольный клуб «Орби» из Грузии выразил недовольство в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) в связи с переходом полузащитника Вахо Бедошвили в российский клуб «Пари Нижний Новгород» («Пари НН»). Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на странице команды в социальной сети, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

В минувший понедельник, 4 августа, «Нижний Новгород» сообщил о подписании соглашения с Бедошвили. Договор рассчитан длительностью на три года.

В «Орби» сообщили, что соглашение с футболистом было рассчитано до 31 декабря 2026 года. Также было достигнуто соглашение о переходе игрока грузинской команды в европейский клуб.

«На следующий день мы узнали, что игрок уехал в Россию без согласия нашего клуба, и с тех пор связаться с ним не удалось», — поветовали в грузинской команде.

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