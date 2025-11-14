Губернатор Новосибирской области отправил в отставку оскандалившегося тренера «Сибири»

«Буцаев — все! Ну что, господа раскольники? То, что должно было случиться, произошло. Сразу несколько источников сообщают, что губернатор Травников снял человека, который считает себя тренером, а на завтрашний матч с московским «Динамо» «Сибирь» выведет Ярослав Люзенков», — написал Ерыкалов в своем телеграм-канале.