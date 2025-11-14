Губернатор Новосибирской области отправил в отставку оскандалившегося тренера «Сибири»
Фото: [ХК «Сибирь»]
ХК «Сибирь» отправил в отставку главного тренера Вячеслава Буцаева, об этом сообщается в клубных соцсетях.
За несколько часов до официального релиза об этой новости сообщил журналист Дмитрий Ерыкалов.
«Буцаев — все! Ну что, господа раскольники? То, что должно было случиться, произошло. Сразу несколько источников сообщают, что губернатор Травников снял человека, который считает себя тренером, а на завтрашний матч с московским «Динамо» «Сибирь» выведет Ярослав Люзенков», — написал Ерыкалов в своем телеграм-канале.
«Сибирь» под руководством Буцаева проиграла 11 матчей подряд в КХЛ. Главный тренер винил в неудачах игроков и журналистов, которых называл раскольниками, сеющими смуту.