Губернатор Самарской области рассказал о мешках денег, украденных в «Крыльях Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в интервью региональному изданию СОВА рассказал о коррупции и воровстве, которые практиковались в «Крыльях Советов».

Он сообщил, что еще 10 лет назад футбольный клуб задолжал «РТ-Капитал», дочерней компании «Ростеха», около миллиарда рублей. В июле арбитражный суд Москвы принял решение взыскать долг с «Крыльев».

Федорищев заявил, что этот долг можно было бы спокойно отдать за два года, если бы не воровство и коррупция.

«Я скажу без подробностей, потому что история сейчас в работе у других структур. Столько воровалось, столько растаскивалось... Агенты — это часть нашей жизни. Другое дело, что есть агентский договор, где все прописано. Но когда тебя, футболиста, заставляют мешками отдавать деньги непонятным людям из своей зарплаты — это беспредел», — рассказал Федорищев.

После шести туров в РПЛ «Крылья Советов» занимают девятое место в турнирной таблице, набрав восемь очков.