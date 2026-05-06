«Колеса, несущие грязь». Мэр Новосибирска обвинил грузовики в пыли на улицах
Кудрявцев назвал большегрузы источником пыли
Глава Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что основным источником пыли на городских улицах являются грузовые машины, покидающие строительные площадки. На проблему в мегаполисе обратил внимание телеграм-канал Mash Siberia.
«Напоминаю, что мы боремся с пылью. И один из источников пыли — это ситуация, когда большегрузные автомобили выходят со стройки и оставляют нам след грязи на полотне, на асфальте», — сообщил мэр.
Он также поручил провести ревизию всех строящихся объектов.
Автор канала подметил, что ранее городские власти считали ключевым источником пыли возведение моста, которое на сегодняшний день уже завершено.
«Про отсев и другие гадости, которыми посыпали дороги зимой, Кудрявцев почему-то не упомянул», — добавил он.
