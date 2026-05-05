Океанский кошмар: профессор рассказал, почему хантавирус не станет новым ковидом

На круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, разыгралась трагедия: трое пассажиров погибли, еще один находится в тяжелом состоянии из-за вспышки хантавируса. Судно превратилось в изолированную точку тревоги посреди океана, и естественный вопрос — откуда такой экзотический диагноз в круизе?

Хантавирусы существуют в двух основных ипостасях. В Европе и Азии они чаще всего вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, а в Северной и Южной Америке — с легочным. Объединяет их одно: источником всегда выступают грызуны. Вирус попадает в организм человека не от соседа по каюте, а через вдыхание мельчайших частиц высохших выделений зараженных мышей или крыс — мочи, помета, слюны. Как пояснил профессор Петр Чумаков в разговоре с Общественным телевидением России, на лайнере почти наверняка существовали скрытые очаги размножения инфицированных грызунов, откуда вирус распространялся с пылевыми аэрозолями.

По его словам, развивается болезнь жестоко и быстро. Начало напоминает грипп, но затем в дело вступает главное оружие хантавируса — он атакует стенки сосудов, делая их неестественно проницаемыми. Возникают массивные кровоизлияния, носовые кровотечения, острейшие боли в пояснице и животе. Следом отказывают почки, и пациенту может потребоваться гемодиализ. Даже при качественном уходе летальность достигает 15%, а специфического лекарства или вакцины не существует — лечение сводится к поддержанию организма: восполняют потерю жидкости, сбивают температуру и ждут, когда иммунитет сам справится обычно за одну-три недели.

Медик подчеркнул, что хорошая новость в том, что этот вирус не способен стать новым ковидом. Передача от человека к человеку случается крайне редко, поэтому пандемического потенциала у него нет. Для России вспышка на круизере — не более чем громкий сигнал о важности одного правила: там, где есть грызуны, нет места беспечности. Только личная гигиена и борьба с вредителями могут реально защитить от инфекции, у которой ни терапии, ни прививки.

