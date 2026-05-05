«Легкие под угрозой». Пульмонолог связал долгую работу за ПК с риском развития астмы

Продолжительное нахождение за компьютером способно не только повлиять на зрение или осанку, но и усугубить респираторные заболевания, вплоть до провокации астмы, сообщил в интервью изданию «Абзац» врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.

Как пояснил специалист, основной источник опасности заключается в работе охлаждающей системы компьютера. Кулеры прогоняют сквозь корпус значительные объемы воздуха, и при отсутствии регулярной чистки устройства внутри накапливается пыль.

«Если у человека уже есть проблемы с легкими и его иммунитет реагирует на раздражители, долгая работа за компьютером приведет к обострению. Охлаждающие кулеры прогоняют через себя огромное количество воздуха, естественно, если ПК вовремя не чистят, пыль может провоцировать приступы», — объяснил доктор.

Особую внимательность медик советует соблюдать пациентам с диагнозом «хроническая обструктивная болезнь легких» (ХОБЛ). Чтобы минимизировать риск обострений, он рекомендовал проводить систематическую влажную уборку помещения.

Ранее сообщалось о том, что лайнер с хантавирусом на борту не пускают в порт, три пассажира погибли.