Камилла сняла брошь Tiffany за $40 тысяч сразу после выхода из Белого дома

Королева-консорт Великобритании Камилла перестала носить брошь от Tiffany & Co., которую ей вручила первая леди США Мелания Трамп. Стоимость аксессуара — около $40,7 тысячи. Британские журналисты заметили: супруга монарха сняла украшение почти сразу после того, как королевская чета покинула Белый дом.

Как сообщает Express, Камилла надела подарок на официальную встречу с четой Трамп и церемонию прощания. Однако позже, во время посещения Арлингтонского кладбища, она сменила брошь на изделие Cartier с символикой флагов Великобритании и США. Такое же украшение было на ней по прибытии на базу Joint Base Andrews.

Обмен подарками — обычная практика на госвизитах. В ответ Камилла передала Мелании сумку Anya Hindmarch и эмалированную чашу работы Кары Мёрфи. Сама брошь Tiffany & Co. ранее принадлежала Елизавете II — её подарили монархине в 1957 году.

Король Карл III на ужине в Белом доме преподнес Дональду Трампу корабельный колокол с подлодки HMS Trump, воевавшей во Второй мировой войне. Официальных комментариев о смене броши ни от Букингемского дворца, ни от США не поступало.

Ранее сообщалось о том, что Карл III недоволен слухами о родстве с президентом США Трампом.