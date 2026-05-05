Историк из Президентской академии Даниил Шульга уверен: чтобы защитить правду о Второй мировой, нужно смотреть шире, чем привычный для нас Восточный фронт. В эфире «Крым 24» доктор наук объяснил простую, но неудобную для многих вещь.

По его словам, искажения исторической правды бывают разного рода. Одни рождаются из честных, но сложных попыток осмыслить трагедию. Другие — это холодный расчет: целенаправленная пропаганда, которая сознательно принижает роль одних стран и гипертрофирует значение других.

Поэтому Шульга призывает не замыкаться в рамках привычной, пусть и священной для нас темы Великой Отечественной. Знать нужно больше. Как воевали Италия, Китай, Япония, Корея? Какая логика толкала их на те или иные решения? Без понимания всех фронтов и всех участников глобальный масштаб Победы СССР оценить по-настоящему невозможно. Глубокая картина мира — это трезвый взгляд, при котором наша собственная роль не преувеличивается в ущерб фактам, а, наоборот, высвечивается с подлинной, честной силой.

По его мнению, когда мы детально, без идеологических шор, исследуем опыт всех воевавших стран — от союзников до противников, — мы получаем самое ценное. А именно — точное, непредвзятое представление об итогах той войны. А заодно и надежную прививку от пропаганды, каким бы флагом она ни прикрывалась. Итог здесь простой: чем больше знаешь, тем сложнее тебя обмануть. И тем яснее видишь настоящую цену Победы, которую одержал Советский Союз на главных, но не единственных рубежах мировой бойни.

