Симптомы как у простуды: иммунолог рассказал, когда стоит провериться на зооноз

Врач-иммунолог Владимир Болибок объяснил в интервью Pravda.Ru, почему не стоит паниковать из-за новостей о зоонозных инфекциях, но и игнорировать их тоже не следует. Речь идет о болезнях, общих для человека и животных. Самый важный момент, который многих успокоит: такие инфекции, как правило, не передаются от человека к человеку. То есть вы не станете заразным для коллег и родственников, даже если подхватите что-то от уличного голубя или фермерской коровы.

По его словам, тем не менее источник риска шире, чем кажется. Болибок подчеркивает: сводить все к заражению «от животного» — слишком узкий взгляд. Возбудитель может жить в почве, на растительных остатках, в воде. Например, тяжелые микозы вызываются плесневыми грибами из земли. Человек осваивает новые территории — строит дачи, палаточные лагеря, фермы — и вторгается в среду обитания этих патогенов. К тому же нельзя забывать о пернатых соседях: орнитоз (пситтакоз) годами циркулирует среди городских голубей, ворон, домашних кур и попугаев. Кормите птиц с рук? Держите их близко? Риск повышается.

Медик уточнил, что волнообразные вспышки, о которых иногда сообщает Роспотребнадзор, имеют естественную причину. У животных, как и у людей, есть коллективный иммунитет. Когда переболевшее поколение сменяется новым, не имеющим защиты, инфекция снова идет в рост и может добраться до человека. Поэтому внезапного появления чего-то принципиально нового нет — все это старые знакомые. Просто в своих обновленных рекомендациях надзорное ведомство систематизировало данные с учетом современных тест-систем и методов диагностики.

По его мнению, симптомы, к сожалению, обманчиво просты: температура, ломота, головная боль, иногда кашель, сыпь или воспаление в месте царапины. Опасность в том, что люди часто списывают это на простуду и идут к врачу поздно. А зоонозы могут быть серьезными. Поводом для настороженности должен стать недавний контакт: погладили бездомную кошку, кормили голубей, ездили на ферму или в лес, копались в земле на новом участке. В таких случаях лучше лишний раз провериться. Итог простой: зоонозы не новая угроза, а вечный спутник человека, живущего в одном мире с животными и дикой природой. Знать о них нужно, но паника здесь худший советчик.

