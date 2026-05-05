«Невиданное нашествие». У берегов США зафиксированы нехарактерные виды акул

В Соединенных Штатах началось беспрецедентное нашествие акул, представляющих угрозу для людей. Об этом сообщает Fox Weather.

Причина аномалии — супер-Эль-Ниньо, пояснил морской биолог доктор Крис Лоу. Из-за сильного потепления воды у экватора Тихого океана многие виды (большие белые акулы, мако, акулы-молоты) смещаются на север. Лоу призвал к осторожности отдыхающих во Флориде, а также в Северной и Южной Каролине — там риски нападений обычно ниже.

В Южную Калифорнию, где раньше этих рыб не видели, приплыли тупорылые, тигровые и китовые акулы. Если они не мигрируют в прохладные воды, то могут чаще нападать на морских обитателей и, возможно, на людей.

«Мы не думаем, что акулы, как и люди, становятся раздражительными, когда им становится очень жарко. Но похоже, что их метаболизм ускоряется. Поэтому, когда вода становится теплее, им приходится есть больше», — пояснил морской биолог Крис Лоу.

В этом году акулы начали размножаться уже в феврале — необычно рано. Пик активности ожидается в августе. Лоу советует соблюдать меры предосторожности до конца осени: не плавать и не заниматься серфингом в одиночку, выбирать пляжи со спасателями.

Из-за теплой воды весной ожидается цветение вредных водорослей, вода станет мутной. В таких условиях акулы часто путают конечности пловцов с рыбой. Также биолог рекомендовал не купаться от сумерек до темноты.

