Дороги к памяти: в Нижегородской области отремонтируют 90 км дорог к мемориалам

В Нижегородской области решили соединить память с асфальтом — и получилось символично. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году приведут в порядок почти 90 километров дорог, которые ведут к памятным местам Великой Отечественной войны. Это не просто ямочный ремонт, а системная работа: сделать так, чтобы путь к истории перестал быть испытанием на прочность. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Самый протяженный участок — 21 километр трассы «Богородск — Ключищи». Она ведет туда, где в суровом 1941-м проходил Горьковский оборонительный рубеж. Представьте: противотанковые рвы, окопы, укрепления — все это строилось, чтобы защитить город. Сейчас у села Хвощевка стоит памятный знак в честь тех, кто рыл эти рвы в промерзшей земле, часто голыми руками. И вот теперь дорога к этому знаку станет нормальной. Но только этим список не ограничивается. Ремонт ждет подъезды к воинским захоронениям и мемориалам в Большеболдинском, Вадском, Городецком, Лысковском, Пильнинском, Сеченовском, Сосновском, Уренском округах и в Чкаловске. По сути, это карта памяти по всей области.

Руководитель регионального ГУАД Александр Денисов сформулировал емко: мы не просто ремонтируем дороги — мы сохраняем память. Каждый отремонтированный километр — это и уважение к поколению победителей, и забота о живых: о ветеранах, родственниках, школьниках, которые едут на автобусах к обелискам. Не надо месить грязь, чтобы низко поклониться.

Таким образом, большинство объектов сдадут к третьему кварталу 2026 года. Работы уже законтрактованы, все идет планово. Нацпроект, инициированный президентом, включает 12 федеральных направлений, пять из них курирует региональный Минтранс. Но для местных жителей главное — не бюрократия, а результат. Дорога к памяти не должна быть разбитой. И в Нижегородской области это правило берут в работу буквально.

