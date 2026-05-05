Система «Безопасный город» раскрыла 63 преступления за первый квартал в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков собрал специалистов и силовиков, чтобы обсудить дальнейшую судьбу аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Тема серьезная, потому что система уже перестала быть просто «коробкой с камерами» и превратилась в работающий инструмент. Об этом сообщает издание 7info.

На данный момент по региону раскинулось почти 3,5 тыс. видеокамер. Они охватывают большинство округов, а в самой Рязани покрытие вообще плотное: перекрестки, парки, торговые центры, жилые дворы, места массового скопления людей — одним словом, все под прицелом. И это не просто наблюдение ради галочки. Цифры говорят сами за себя. В 2025 году благодаря этим камерам раскрыли 148 преступлений. А за первый квартал 2026-го — уже 63. То есть система окупает себя в прямом смысле — каждые выходные находят по несколько нарушителей.

Но Малков привел конкретные примеры того, как развивают комплекс прямо сейчас. Камеры установили в Шумаши — и теперь в паводок оперативно отслеживают половодье, не выезжая на разведку. Начали тестировать видеоаналитику в жилищно-коммунальной сфере, а главное — отрабатывают алгоритмы распознавания опасных ситуаций. Драка, ДТП, внезапно появившееся оружие или возгорание — система должна увидеть это сама и моментально сигнализировать.

Губернатор жестко расставил приоритеты: наращивать количество камер вслепую — не самоцель. Главное — сделать систему интеллектуальной. Чтобы она не просто писала картинку в архив, а в реальном времени помогала предотвращать беду. И судя по первым результатам и планам, Рязанская область движется именно к такому «умному» безопасному будущему.

Ранее Генпрокуратура раскрыла, кто на самом деле берет взятки в РФ.