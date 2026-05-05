«Когда летят одуванчики»: в Крыму завершили съемки фильма памяти детей войны

В Крыму завершились съемки фильма, который заставляет сердце сжиматься даже на этапе новостей. Социально-художественная лента получила название «Когда летят одуванчики». Ее посвятили тем, чье детство украла война — несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей. Художественный руководитель студии Мария Малышева в эфире «Крым 24» раскрыла историю появления этого проекта.

По ее словам, все началось с разговора с Лидией Ходыревой — женщиной, которая возглавляет общественную организацию, объединяющую бывших малолетних узников, переживших ужасы нацизма. Ее личная боль и память стали искрой.

Эксперт уточнила, что в основе фильма не выдуманные сценарии, а настоящие стихи. Это строки, которые писали сами дети концлагерей. Ходырева бережно собирала их долгие годы. Рядом с этими трагическими рифмами встали и произведения современных авторов, созвучные теме. Все это художественно переплавили в игровые сцены — лента рассказывает о детстве самой Лидии, проведенном в лагере смерти. Здесь нет пафосных монологов, только эхо пережитого, превращенное в киноязык.

По ее мнению, особенность проекта — его молодость. На площадку вышли около 70 человек, и большинству из них от 10 до 17 лет. Это не просто массовка: ребята не только играли, но и буквально жили процессом, помогая решать организационные задачи. Для юных актеров участие стало не дебютом даже, а погружением в историю через театральную правду. Таким образом фильм решает двойную задачу: сохраняет голоса тех, кто пострадал от нацизма, и передает эстафету памяти тем, кому предстоит рассказывать об этом дальше. Итогом станет кинолента, где лиричный образ летящих одуванчиков соседствует с суровой правдой военного детства.

