Рязань превращается в цветущий сад: в парках и скверах высадят 1,2 миллиона цветов

В Рязани в самом разгаре сезон, когда город из сурового асфальтового пространства превращается в цветущий сад. Местные власти и озеленители взялись за дело основательно: парки, скверы и даже крупные магистрали пошли под «зеленый нож» — в хорошем смысле слова. Работы стартовали одновременно на нескольких знаковых точках. Уже сейчас свежие растения украшают площадь Победы, Первомайский проспект, Московское шоссе и Кремлевский сквер. Причем у мемориала решили не мелочиться и разбивают клумбу в форме звезды, которая символизирует Георгиевскую ленту — выглядит это и патриотично, и художественно. Об этом сообщает издание 7info.

Но это только начало. Яркие петунии, хризантемы, львиный зев и летние георгины появятся в скверах имени Маргелова, Уткина, Чумаковой, а также на территории Керамзавода. Общественные пространства тоже не останутся в стороне: «60-летие Победы», «Молодежный», сквер «Русско-армянской дружбы» и трогательный «Белых журавлей» готовятся примерить цветочные наряды. Крупные парки — ЦПКиО, Железнодорожников и Советско-Польского братства по оружию — тоже в списке счастливчиков. И это далеко не полный перечень.

В общей сложности на более чем тридцати локациях высадят 1,2 млн цветов. Миллион двести — это не шутка. Город, по сути, превращается в живой букет, где каждый уголок дышит и радует глаз. Таким образом, рязанское озеленение-2026 обещает быть масштабным, продуманным и очень красивым. Осталось дождаться, когда все зацветет, и обязательно пройтись по этим местам с камерой.

