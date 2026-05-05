Нижний Новгород масштабно озеленяют к лету 2026 года

В Нижнем Новгороде решили, что город обязан быть не только удобным, но и зеленым — и приступили к масштабному озеленению. Мэр Юрий Шалабаев в своих соцсетях раскрыл цифры: более 450 деревьев и почти 400 кустарников появятся на улицах к лету. Это не точечные «затыки», а полноценная работа над обликом города. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Самые интересные посадки развернулись в историческом центре. В Большом сквере на площади Минина теперь растут клены. На улице Минина продолжается начатая еще в 2024 году эпопея с липами — их сажают поэтапно, как хороший сериал. Причем подход взрослый и ответственный: выбирают деревья почти десятилетнего возраста высотой до четырех метров. У них закрытая корневая система, что радикально повышает шансы на выживание. Плюс подрядчик устанавливает защитные покрытия — чтобы молодые, но уже немаленькие насаждения не пострадали от городской суеты.

Не обойдут вниманием и набережную. На площади Маркина, прямо напротив Речного вокзала, развернется настоящий дендрарий: клены, ирга, сосны, ивы и даже смородина с барбарисом и сиренью. Разнообразие впечатляет — от хвойных до плодовых кустарников. В других районах города добавятся рябины, туи, ели, можжевельник и знакомые уже клены с липами. Словом, зеленая палитра богатая.

Но мэр сразу обозначил: просто посадить и забыть не получится. За всеми насаждениями будут следить: подкормка удобрениями, регулярный полив — обязательная программа. И самое главное — гарантия. Если какое-то дерево или куст не приживутся по вине подрядчика, их заменят бесплатно. Никаких отговорок. Таким образом, к лету Нижний Новгород должен заметно позеленеть, а главное — зелень эта будет не сиюминутной акцией, а системной историей с долгосрочным уходом и полной ответственностью исполнителей.

