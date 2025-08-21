Губерниев дал рецепт, как России сравняться с Сингапуром по уровню жизни

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отработал на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Он сравнил жизнь в России и «бананово-лимонной» стране в Юго-Восточной Азии.

Губерниев отметил, что уровень жизни в Сингапуре выше. По мнению комментатора, России нужно вкладываться в собственную экономику для достижения роста.

Также Губерниев прокомментировал слова двукратного чемпиона мира Климента Колесникова, который рассказал, что плавание не приносит больших денег.

«Он не жаловался, а давал эту информацию как факт. У нас в стране в целом жизнь тяжелая как факт. У нас пенсии в стране не самые большие как факт», – подчеркнул Губерниев.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершился в Сингапуре 3 августа. Российская сборная завоевала шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые медали.