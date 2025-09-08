Губерниев эмоционально отреагировал на победу «сынов Карпина» над Катаром

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на победу сборной России по футболу над командой Катара (4:1).

Россияне в гостевом матче доминировали над соперником, особенно в первом тайме, когда забили три безответных мяча.

«Вот появился у сборной по футболу блеск в глазах и пришла победа!!! Но в домашних матчах сыны Карпина еще мандражируют!!! Надо потренироваться физически и ментально!!!», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Ранее капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отметил игру своих одноклубников в матче с Катаром. Особенно знаменитый голкипер выделил Матвея Кисляка, забившего дебютный мяч за национальную команду. Акинфеев назвал молодого полузащитника «нашей гордостью».