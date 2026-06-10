Губерниев иронично отреагировал на победу сборной России над Тринидадом и Тобаго
Губерниев высказался после матча сборной России: «Атака смелая, победа очумелая»
Фото: [сборная России по футболу]
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в своих соцсетях отреагировал на победу сборной России в товарищеском матче против команды Тринидада и Тобаго. 9 июня в Калининграде россияне обыграли соперника со счетом 3:0.
Журналист высказал свое недоумение из-за того, что сезон российского футбола завершился в самую подходящую для игры погоду.
«Атака смелая, победа очумелая! А теперь, когда лето, выросла трава, солнце светит, футболисты идут в отпуск! На ЧМ не играем, но поиграем вдоволь зимой между собой!» — написал Губерниев.
Новый футбольный сезон в России стартует 18 июля, когда на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде «Спартак» и «Зенит» разыграют Суперкубок страны. Первый тур Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в последние выходные июля — 25-26 числа.
Чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде стартует 11 июня и закончится 19 июля.