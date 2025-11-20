Сразу шесть игроков «Спартака» пропустили тренировку перед дерби с ЦСКА

Сразу шесть футболистов «Спартака» не тренировались в общей группе в четверг, 20 ноября, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Тео Бонгонда, Кристофер Мартинс и Олег Рябчук вернулись в расположение клуба, но к занятиям еще не приступили. Ливаю Гарсию и Манферду Угальде лететь дольше других, они еще не прибыли в Москву. По индивидуальной программе занимается полузащитник Даниил Зорин.

У аргентинского вингера Пабло Солари со здоровьем все в порядке, он занимается со всеми, но матч с ЦСКА пропустит из-за перебора желтых карточек.

«Спартак» и ЦСКА сыграют 22 ноября на «Лукойл Арене». Главным арбитром матча назначен Сергей Карасев. Пресс-служба красно-белых сообщила, что на дерби будет аншлаг: все билеты на игру проданы.

Ранее сообщалось, что в составе ЦСКА восстановились после травм голкипер Игорь Акинфеев, защитник Мойзес и хавбек Матеус Алвес.