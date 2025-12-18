Губерниев назвал моральным уродом украинского комментатора, коверкавшего фамилию Сафонова

Дмитрий Губерниев в разговоре со Sport24 высказался об украинском комментаторе Виталии Волочае, который на национальном телевидении работал на матче Межконтинентального кубка между ПСЖ и «Фламенго».

По ходу репортажа Волочай называл российского вратаря Матвея Сафонова «СВОховым», «Сапоговым», «Селедковым» и другими издевательскими прозвищами.

«Наш вратарь совершил спортивный подвиг, а мы обсуждаем всякое говно. Если в двух словах, пошел украинский комментатор на ***. Зачем обсуждать моральных уродов?» — сказал Губерниев.

Он отметил, что его больше волнует, сможет ли Сафонов выиграть конкуренцию в ПСЖ у французского голкипера Люка Шевалье и стать твердым первым номером в парижском клубе.

Матвей Сафонов стал главным героем матча против «Фламенго». Основное время матча завершилось вничью (1:1), а в серии послематчевых пенальти россиянин отразил четыре удара подряд.