Губерниев назвал возможное назначение Карседо в «Спартак» продолжающейся ходьбой по граблям

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в разговоре со «Спорт-Экспрессом» высказался о скором назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера «Спартака».

Испанский специалист накануне попрощался со своим прежним клубом, кипрским «Пафосом». На этой неделе он должен подписать контракт с красно-белыми до лета 2028 года.

Губерниев скептически отнесся к назначению Карседо.

«Пафосно назначат. Пафосно все профукает. Пафосно его выгонят. Пафосно получит компенсацию. Это четыре слагаемых успеха. Надолго Карседо не задержится — ходьба по граблям продолжается!» — скаламбурил комментатор.

Ранее, отвечая на вопрос, почему он выбрал российский чемпионат, несмотря на отсутствие еврокубков, Карседо почти открыто заявил, что важнейшее значение имела финансовая составляющая.

«Спартак» после первой части РПЛ занимает шестое место.