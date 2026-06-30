Губерниев назвал «закатом Европы» поражения Германии и Голландии на ЧМ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на вылет двух авторитетных европейских сборных с чемпионата мира по футболу. Команды Германии и Нидерландов не смогли преодолеть этап 1/16 финала, проиграв сборным из других конфедераций.

Сборная Германии уступила дорогу в следующий раунд Парагваю, а Голландия проиграла команде Марокко. Оба матча закончились со счетом 1:1 в основное время, но затем европейские сборные катастрофически проявили себя в сериях пенальти.

«Неужели закат Европы? Футбольной? Эх…» — написал Губерниев в соцсетях.

На данный момент известны четыре команды, прошедшие в 1/8 финала, и ни одна из них не представляет Европу — Бразилия и Парагвай (Южная Америка), Канада (КОНКАКАФ), Марокко (Африка). В 1/16 финала сыграют еще 11 европейских сборных, но потери на этом этапе у европейцев будут неизбежны, так как в трех матчах представители Старого Света сыграют между собой (Франция — Швеция, Португалия — Хорватия, Испания — Австрия).