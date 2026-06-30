В Подмосковье взяли на контроль соблюдение прав жителей, пострадавших от атаки БПЛА

В Подмосковье городские прокуроры проконтролируют соблюдение прав жителей, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов, которая произошла ночью во вторник, 30 июня, на территории нескольких округов. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в результате атаки, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался шестимесячный мальчик, травмы различной степени тяжести получили еще четыре человека. Также были повреждены несколько частных домов и административные здания.

По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией. Пострадавшие смогут получить всестороннюю помощь. Отметим, что для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия: тел. +7-916-240-31-28.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.