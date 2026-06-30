В Дмитровском на территории индустриального парка «Северные врата» в 2026 году запустят два первых склада

В третьем квартале 2026 года на территории индустриального парка «Северные врата» в Дмитровском округе сдадут первые два склада, которые предназначены для производства и складирования товаров. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Площадь первого корпуса составила 18,5 тыс. кв. м, второго – 20,3 тыс. кв. м. В них будут осуществлять ответственное хранение товаров народного потребления и продуктов питания, включая изделия легкой промышленности, электротехническую и электронную продукцию, хозяйственные товары и так далее. Там также предусмотрена организация производственного участка сборки жалюзи.

Индустриальный парк располагается вблизи терминально-логистического центра «Белый Раст» - крупнейшего в регионе контейнерно-контрейлерного терминала. Он станет одной из ключевых инфраструктур Полярного шелкового пути, который связывает морскими и железнодорожными путями порты Китая с Россией.

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