Губерниев осадил Черданцева, сравнившего достижения Дзюбы и Овечкина

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о рекорде футболиста Артема Дзюбы, который стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Нападающий «Акрона» забил в ворота «Крыльев Советов» (2:0) и превзошел достижение Александра Кержакова. Теперь на счету Артема Дзюбы 234 гола во всех турнирах — лучший результат среди российских футболистов.

Губерниев назвал Дзюбу выдающимся футболистом России, но призвал не сравнивать его достижение с погоней Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки в НХЛ.

«Люди, сравнивающие достижение Дзюбы с погоней Овечкина за рекордом Гретцки, ничего не понимают ни в спорте, ни в жизни», — сказал Губерниев.

Его высказывание выглядит прямой апелляцией к словам другого журналиста «Матч ТВ» Георгия Черданцева, который в программе «После футбола с Георгием Черданцевым» сказал, что не знает, чье достижение, Дзюбы или Овечкина, является более крутым.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Сиэтлом» (4:2) забросил очередную шайбу, сократив отставание от Гретцки до восьми голов.