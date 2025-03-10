Овечкин достиг отметки в 1600 очков в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин еще на один шаг приблизился к рекорду Уэйна Гретцки, забросив шайбу в ворота «Сиэтл Кракен». Кроме того, нападающий стал первым россиянином, которому покорилась отметка в 1600 очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Вашингтон» вырвал победу у «Сиэтла» в концовке встречи. Коннор Макмайкл за пять минут до конца вывел «Кэпиталз» вперед, а затем, когда соперник снял вратаря, отличился Овечкин. С капитаном щедро поделился шайбой Том Уилсон, и россиянин не из самой простой позиции бросил от борта, установив окончательный счет в матче — 4:2.

Теперь в активе Овечкина 886 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, нападающему осталось забросить девять шайб, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки.

Александр Овечкин установил еще одно достижение. Шайба в ворота «Сиэтла» стала 1600-м очком россиянина в НХЛ. Он стал 11-м игроком в истории лиги, которому покорилась эта отметка, и первым из россиян.

Ранее в НХЛ были совершены последние обмены в этом сезоне.