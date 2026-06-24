Губерниев оскорбительно обыграл фамилию главного тренера сборной Англии Тухеля

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оскорбительно обыграл фамилию главного тренера сборной Англии немца Томаса Тухеля. В матче второго тура чемпионата мира англичане не смогли переиграть сборную Ганы (0:0).

«Тухель абсолютно тухлый тренер! Не Талалаев, нет! Нос горбинкой — хрен дубинкой!!!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Также комментатор прошелся по нападающему сборной Англии Харри Кейну. Капитан англичан в концовке матча с Ганой не попал в створ ворот почти с линии вратарской. Губерниев написал, что Кейн перехватывает «звание почетного полена» у Криштиану Роналду.

Ранее Дмитрий Губерниев несколько раз критически высказывался о капитане португальцев, называя его пятой спицей в колесе португальской сборной и поленом. Однако после дубля Криша в ворота сборной Узбекистана сменил гнев на милость.