Губерниев отреагировал на слова Клебо о пропуске россиянами Олимпиады цитатой Глеба Жеглова

Российский комментатор Дмитрий Губерниев выразил своё мнение по поводу заявления норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который рассматривает возможность бойкота Олимпийских игр 2026 года в Италии, если на соревнования допустят российских спортсменов. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Клебо отметил, что пока не думал о том, сможет ли он участвовать в Играх-2026, если россияне получат допуск. «Если честно, я еще не заглядывал так далеко вперед», — сказал он.

Губерниев, комментируя слова Клебо, процитировал слова Глеба Жеглова, одного из главных героев милицейского детективного романа братьев Вайнеров «Эра милосердия».

«Как сказал Жеглов, "будет сидеть". Вот и норвежцы будут бегать, будут выступать. Видимо, все действительно идет к тому, что кого-то из россиян допустят», — заявил комментатор.

В марте 2022 года российских лыжников исключили из международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). С тех пор запрет неоднократно продлевался.