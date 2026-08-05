Атака беспилотников на Тульскую область 5 августа 2026: что известно к этому часу
В Тульской области БПЛА повредили два дома и два завода
В результате беспилотной атаки на территории Тульской области пострадали два жилых многоквартирных здания, а также два промышленных предприятия. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«Согласно оперативным данным, зафиксированы разрушения в двух многоквартирных домах, расположенных в Веневском районе, и на двух производственных площадках в Новомосковске и Узловском районе», – написал он.
На месте происшествия развернуты оперативные группы для проведения обследования территорий и сбора обломков беспилотников. Представители силовых структур обеспечивают оцепление опасных зон.
Ранее Воробьев рассказал об отражении атаки БПЛА на Московскую область.