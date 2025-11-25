Губерниев ответил на претензии белоруса Смольского к российским биатлонистам

Соревнования прошли 22–23 ноября в Ханты-Мансийске. Как утверждает Смольский, российские биатлонисты нарушили правила при подготовке лыж к гонке. По регламенту, лыжи готовит смешанная группа российских и белорусских сервисменов, которые должны получить в работу абсолютно чистый инвентарь. Смольский утверждает, что россияне эти правилами пренебрегли. Команда Смольского High-PRO заняла 18-е место.

«Как говорят в биатлоне, лучшая смазка — ноль на рубеже. Смольский зашел на два штрафных круга, поэтому здесь рубрика «пусть проигравший плачет». Они всерьез настраивались на этот старт, но надо уметь проигрывать. Я с уважением отношусь к Антону, но здесь он чрезмерно эмоционален», — заявил Губерниев.

