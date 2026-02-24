Губерниев поддержал министра спорта Дегтярева в работе по возвращению россиян на соревнования

Комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» высказался о динамике возвращения российских спортсменов к международным соревнованиям.

Он заявил, что команде министра спорта и главы ОКР Михаила Дегтярева следует продолжать работу по возвращению россиян и пытаться достучаться до мировых организаций.

«Радуйся малому, тогда и большое придет», — говорил Петр Великий. Мы потихонечку возвращаемся. В летних видах спорта ситуация иная, зимой похуже, но дорогу осилит идущий», — сказал Губерниев.

На Олимпийских играх в Италии Россию представляли 13 спортсменов, выступавших в статусе нейтральных атлетов. Единственную медаль завоевал ски-альпинист Никита Филиппов, выигравший серебро в спринте.

