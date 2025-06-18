Губерниев похвалился, что это он запустил акцию против Карпина на «Матч ТВ»

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор, дал свою оценку словам Валерия Карпина, нового главного тренера «Динамо», о том, что против него была организована кампания из-за совмещения должностей в клубе и в национальной сборной.

Ведущий программы выступил в качестве организатора проекта и предложил Карпину принять участие в эфире «Матч ТВ».

«Это был я! И Карпин все знает! Вот ведь молодец», — написал Губерниев в соцсетях.

На прошлой неделе стало известно, что Валерий Карпин возглавил московское «Динамо». Контракт рассчитан до 2026 года. Специалист, ранее тренировавший «Спартак», вновь будет совмещать должности главного тренера сборной России. Ранее он возглавлял «Ростов», который покинул в середине сезона 25 февраля.

Следует отметить, что значительную часть своей тренерской деятельности Карпин посвятил работе в «Спартаке» и «Ростове». Кроме того, он имел опыт работы в испанской «Мальорке» и армавирском «Торпедо».

С июля 2021 года Валерий Карпин возглавляет сборную России по футболу. В 2022 году команда была отстранена от участия в международных турнирах, но тренер продолжил работу с командой.