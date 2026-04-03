Губерниев предрек перемены в российском биатлоне

Губерниев: «У Майгурова значительно больше шансов возглавить СБР»
Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре со «Спорт-Экспрессом» высказался о будущем сезоне в российском биатлоне.
В июне пройдут выборы нового главы Союза биатлонистов России (СБР). Комментатор, что действующий президент СБР Виктор Майгуров имеет наибольшие шансы по сравнению с другими кандидатами, так как его поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярев, однако выборный процесс может оказаться непредсказуемым.
«Нас ждут изменения. Поменяется формат соревнований Кубков Содружества и России. Тренерский штаб будет пополняться новыми специалистами. Будут определенные перемены», — сказал Губерниев.
По окончании сезона после шести лет работы оставил пост главного тренера сборной России по биатлону Юрий Каминский.
