Губерниев предрек перемены в российском биатлоне

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре со «Спорт-Экспрессом» высказался о будущем сезоне в российском биатлоне.

В июне пройдут выборы нового главы Союза биатлонистов России (СБР). Комментатор, что действующий президент СБР Виктор Майгуров имеет наибольшие шансы по сравнению с другими кандидатами, так как его поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярев, однако выборный процесс может оказаться непредсказуемым.

«Нас ждут изменения. Поменяется формат соревнований Кубков Содружества и России. Тренерский штаб будет пополняться новыми специалистами. Будут определенные перемены», — сказал Губерниев.

По окончании сезона после шести лет работы оставил пост главного тренера сборной России по биатлону Юрий Каминский.

