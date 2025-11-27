Карпин признал, что переоценил свои силы, возглавив «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «Спорт-Экспрессу» высказался о совмещении постов в национальной команде и клубе.

17 ноября Карпин подал в отставку с поста главного тренера «Динамо», которое возглавил перед началом сезона. По итогам первого круга бело-голубые заняли лишь десятое место.

Специалист заявил, что на данный момент для него вопрос с совмещением закрыт, но ничего не стал исключать в будущем.

«Сейчас я скажу «да» или «нет», а потом что-то изменится и вы все будете припоминать эти слова. Все в жизни меняется. Я тоже думал, когда ушел из «Ростова», что никогда в жизни не буду совмещать. Ошибка ли это? Возможно. Наверное, свои силы я переоценил. Честно говорю — думал, что будет проще, исходя из опыта в «Ростове», — сказал Карпин.

Он пояснил, что в «Ростове» все было выстроено идеально, за исключением логистики. В «Динамо» же пришлось заново выстраивать все процессы и уделять им больше времени.

Ранее эксперт Александр Бубнов изложил свою версию увольнения Валерия Карпина из «Динамо». По его данным, тренер потребовал у руководства клуба дополнительные полномочия.