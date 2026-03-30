Губерниев прокомментировал желание IBU не возвращать россиян на соревнования

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал для «Спорт-Экспресса» заявление президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина, который высказался о нежелании допускать россиян к соревнованиям.

Союз биатлонистов России (СБР) направил иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить остранение. Накануне Олимпиады российские федерации выиграли несколько аналогичных исков.

Далин свое заявление сделал, находясь на Украине. По мнению Губерниева, это подчеркивает ангажированность международной федерации и ее открыто русофобскую позицию.

«Им наплевать на решение суда. Если даже оно будет в нашу пользу, они так и так будут возводить препятствия, откладывать процесс. В IBU уже даже стесняться перестали. Им наплевать уже на законы, на здравый смысл», — сказал Губерниев.

Комментатор отметил, что в IBU не будут стесняться никаких средств, чтобы продлить отстранение россиян. Губерниев предположил, что биатлонистов могут вернуть самыми последними из всех видов спорта, позже даже чем легкоатлетов, хотя глава World Athletics британец Себастьян Коу считается одним из самых последовательных русофобов в мировом спорте.

