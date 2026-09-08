Экономист объяснил, кому положен больничный после ухода с работы

Уволившиеся россияне не теряют право на больничный. Если болезнь наступила в течение 30 дней после ухода с работы, можно получить выплату. Сколько именно, « Газете.Ru » показал на примере экономист Игорь Балынин.

Пособие положено по обязательному соцстрахованию. После увольнения действует правило: больничный оплачивается, если лист открыт в течение 30 календарных дней. Дневной размер — 60% от среднего заработка за два предыдущих года, независимо от стажа.

Пример: зарплата в 2024 году — ₽79 тысяч, в 2025-м — ₽89 тысяч. Увольнение — 1 сентября 2026 года, болезнь — с 16 сентября. Дневной размер пособия составит ₽1656,99. При 11 днях болезни выплата достигнет ₽18 226,89.

Важно: это не зарплата, а именно соцвыплата. Подавать заявление нужно через бывшего работодателя или напрямую в Соцфонд.

До этого сообщалось, что в России хотят упростить установку зарядок для электромобилей в домах. Сейчас для установки станции на парковке МКД требуется согласие жильцов.