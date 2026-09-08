Профессор МГУ связал низкую рождаемость с хрупкими браками

Одна из ключевых причин низкой рождаемости — нестабильность семьи. Большинство браков заканчиваются разводом, а 70% опрошенных считают, что уйти можно даже при наличии детей. Такие данные ТАСС привел профессор МГУ Александр Синельников.

По его словам, отношение к браку изменилось фундаментально. Он перестал восприниматься как обязательство на всю жизнь. Развод стал нормой, и это напрямую влияет на решение заводить детей.

Несколько лет назад кафедра социологии семьи МГУ опросила 1200 супружеских пар. Вопрос был прямой: имеет ли муж или жена моральное право развестись с нелюбимым супругом, если есть дети. 70% ответили утвердительно.

Среди других факторов снижения рождаемости эксперт называет и снижение детской смертности. Парадокс, но когда дети выживают почти всегда, родителям не нужно «запасных» рождений. Демографическая реальность требует пересмотра ценностей, заключает Синельников.

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