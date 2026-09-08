Тайный аккаунт и страх наказания: обратная сторона возрастных ограничений в соцсетях

Жесткие запреты соцсетей для несовершеннолетних могут сыграть против них. Ребенок, который тайно сидит в запрещенной платформе, в случае травли или домогательств может просто не решиться просить помощи. Об этом РИА Новости рассказала доцент Университета Кентербери Кара Свит.

Австралия первой ввела национальный запрет для детей младше 16 лет — с 10 декабря 2025 года. Аналогичные инициативы обсуждают Великобритания, Норвегия, Индонезия. В августе законопроект появился в Новой Зеландии.

Но есть проблема: если ребенок нарушил правило самим фактом нахождения на платформе, он чувствует двойную вину. Сначала нужно признаться в нарушении, и только потом рассказывать о беде. Молодые люди признаются: готовность говорить со взрослыми зависит от ожидаемой реакции. Гнев, наказание, отбирание телефона — все это блокирует откровенность.

Эксперт настаивает: путь к помощи должен быть максимально простым. Особенно когда речь о травле, груминге или сексуальной эксплуатации.

В России жесткий запрет не поддерживают. Политики называют доступ детей к соцсетям внутрисемейным вопросом и предлагают усиливать защиту от деструктивного контента и расширять родительский контроль.

Ранее сообщалось, что мужчины чаще раздражаются из-за рабочих звонков женам во время отпуска.