Врач запретила прижигать укусы пауков: что делать на самом деле

Распространенный совет прижечь укус паука спичкой — опасная ошибка. Никакой термической нейтрализации яда не существует. Аллерголог Екатерина Чащина рассказала ТАСС , как действовать правильно и когда нужна срочная госпитализация.

При укусе категорически нельзя: разрезать рану, прижигать ее, туго перетягивать. Нельзя игнорировать нарастающие симптомы. Вместо этого — промыть место укуса проточной водой и приложить лед, чтобы снять отек.

Опасный сценарий — анафилактический шок. Его признаки: крапивница, отеки губ или языка, затрудненное дыхание, резкое падение давления. В такой ситуации пострадавшего укладывают на спину, вводят адреналин и вызывают скорую. При остановке дыхания начинают сердечно-легочную реанимацию.

Важно помнить: даже после улучшения возможна «вторая волна» — повтор симптомов через 24–48 часов. Поэтому при анафилаксии госпитализация обязательна, просто так домой не отпустят.

До этого сообщалось, что делать при укусе клеща.