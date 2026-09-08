Ночная атака БПЛА на Саратов: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Ночью 8 сентября Саратов подвергся атаке украинских беспилотников. Повреждены гражданские объекты, среди жителей есть раненые. На местах работают оперативные службы. Об этом сообщил глава региона в своем канале в МАКСе.

Около 03:11 по московскому времени губернатор Роман Бусаргин предупредил об угрозе атаки дронов. Позже он подтвердил: удары пришлись по гражданской инфраструктуре города.

По предварительным данным, пострадавшие есть. Точное число раненых и масштаб разрушений уточняются. Все экстренные службы работают на местах падения обломков.

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