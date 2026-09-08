«Динамо» просит КДК отменить красную карточку Тюкавину

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила, что клуб направил обращения в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) и Экспертно-судейскую комиссию (ЭКС РФС) с просьбой рассмотреть эпизод с удалением нападающего бело-голубых Константина Тюкавина и отменить ему красную карточку.

Эпизод с удалением Тюкавина произошел на 72-й минуте матча седьмого тура РПЛ со «Спартаком» (2:1). Нападающий ударил локтем в шею защитника красно-белых Александера Джику в ситуации, когда футболисты не боролись за мяч. Кирилл Левников показал прямую красную карточку. В протоколе записано, что Тюкавин был удален за «удар соперника рукой без борьбы за мяч».

В «Динамо» настаивают, что в действиях Тюкавина не было чрезмерной силы или жестокости, а нарушение было допущено по неосторожности.

Ранее экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин поддержал решение Левникова в ситуации с удалением Тюкавина.